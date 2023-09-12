Біля Львівської площі запрацювало кафе «Київгаз» із джанк-фуд кухнею і «бердичівським» пивом

На вулиці Січових Стрільців у тестовому режимі запрацювало кафе «Київгаз».

«Київгаз» — це сусідський бар на районі, з хаус коктейлями, «бердичівським» пивом на розлив і джанк фуд кухнею», — розповів Юрій Мельник у коментарі The Village Україна.

У закладі пропонують скуштувати бань мі, сендвічі, бургери, супи та картоплю фрі у вигляді смайлика. До страв можна замовити вино, пиво, текілу, сидр, коктейлі та лимонади.

Дизайном інтерʼєру кафе займалася студія AKZ Architecture.

У вихідні в «Київгаз» планують проводити вечірки.

Ціни: бань мі з тофу — 250 грн, батат із медово-гірчичним соусом — 165 грн, тако з креветками — 260 грн, картопля фрі — 120 грн, «бердичівське» пиво — 80 грн, хаус-коктейлі — 220 грн, коктейль «Шері Лейді» — 220 грн

Адреса: вул. Січових Стрільців, 14

Режим роботи: 15:00–23:00

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Фото: «Київгаз», Юрій Мельник