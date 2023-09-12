В Україні випустили фотокнигу Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат

Видавництво «Човен» випустило артбук Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат.

Його створили авторки проєкту Old Khata Project — фотографка Анна Ільченко й журналістка Світлана Ославська. У 2020–2023 роках вони об’їздили майже 100 сіл України, щоби зафіксувати на фото автентичні хати. Адже цей пласт української культури змінює час і руйнує війна.

До книги увійшли не тільки світлини, а і фрагменти інтерв’ю з господарями хат. Хоч авторки й починали свої бесіди із запитань про житло, зазвичай усе закінчувалося монологами людей про життя загалом.

Old Khata Book має переклад усіх текстів англійською мовою. Він міститься наприкінці книги.

Артбук вартує 1100 гривень. Його можна придбати за посиланням.

Фото: Old Khata Book