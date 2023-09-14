Вийшло друком перше видання коміксу «Містер Травчик» на підтримку медичного канабісу

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Ірина Маймур
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В Україні вийшов друком перший випуск соціального коміксу «Містер Травчик» художниці Тамари Сафарової. У ньому авторка акцентує увагу на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.

«Цей проєкт спрямований на підвищення обізнаності громадськості щодо канабісу, його дії та властивостей, а також на розвиток критичного мислення», — зазначає мисткиня.

Тамара Сафарова вирішила створити комікс, коли медичний канабіс допоміг під час боротьби із синдромом полікістозних яєчників. Це гормональне захворювання, що виникає через порушення функції роботи гіпоталамуса, гіпофіза та яєчників.

Мисткиня впевнена, що канабіс може «стати джерелом зцілення для нашого суспільства після Перемоги, допомогти з реабілітацією ветеранів та поповнити бюджет».

Комікс надрукований у техніці Riso. Він містить 20 епізодів і має обмежений наклад — лише 100 примірників. Кожен мальопис пронумерований та підписаний авторкою і містить всередині подарунок.

«Містер Травчик» вартує 420 гривень. Його можна замовити через Instagram Тамари Сафарової.

Фото: ілюстрації коміксу «Містер Травчик»

Опубліковано: 14 вересня 2023
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