Біля «Олімпійського» відкрили кав’ярню Idealist. Це одинадцятий заклад мережі

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Ірина Маймур
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Біля НСК «Олімпійський» запрацювала кав’ярня Idealist. Це вже одинадцятий заклад мережі.

В Idealist є три види фільтру. Також тут можна спробувати каву, заварену альтернативними методами (V60, клевер, аеропрес та «Дотик»).

До кави пропонують хліб і випічку власного виробництва.

До того ж у закладі є змога купити каву на вагу.

Ціни: еспресо – 59 грн, капучино – 69 грн, безлактозний лате – 89 грн, подвійний фільтр – 79 грн, масала – 139 грн, лимонад із матчею і огірком – 129 грн, рожеве какао – 89 грн

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57-61/3А

Режим роботи: 08:00–21:00

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Фото: The Village Україна

Опубліковано: 18 вересня 2023
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