Біля метро «Шулявська» відкрили паб для мотоциклістів Roadster Pub

На Берестейському проспекті відкрився паб для мотоциклістів Roadster Pub.
Тут пропонують сніданки, супи, салати, закуски, основні страви й бургери. З напоїв є розливне пиво, міцний алкоголь, коктейлі й шоти.
У закладі планують проводити мотоциклетні заходи, зокрема поїздки й тематичні свята. До того ж у пабі звучатиме жива музика.
Ціни: сирники — 120 грн, шакшука — 120 грн, стейк зі свинини — 230 грн, пательня з грибами — 150 грн, смажені пельмені — 150 грн, бургер із куркою — 195 грн, еспресо — 30 грн, Whiskey Sour — 240 грн
Адреса: проспект Берестейський, 45
Режим роботи: 10:00–22:00 (з неділі по четвер), 10:00–23:00 (пʼятниця, субота)
Фото: Roadster Pub