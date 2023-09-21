Біля метро «Шулявська» відкрили паб для мотоциклістів Roadster Pub

Пам'ятники Щорсу і Пушкіну позбавлять охоронного статусу: їх можна буде демонтувати

У Києві запустили чат-бот для замовлення поїздок у соціальному таксі

У Києві готуються розгорнути Пункти незламності — КМДА

Росіяни вночі випустили по Києву більше 20 ракет: є руйнування та постраждалі

Куди піти у Києві 22-24 вересня: Monatik, Паліндром, Маркет Всі.Свої та Веган Вікенд

Скульптуру Дюймовочки на Троєщині врятували від повного знищення і можуть відновити

У 2024 році в Україні може запрацювати 5G — Мінцифри

Волонтери Repair Together випустили серіал «Село і люди» про відбудову Чернігівщини