Біля метро «Шулявська» відкрили паб для мотоциклістів Roadster Pub

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Ірина Маймур
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На Берестейському проспекті відкрився паб для мотоциклістів Roadster Pub.

Тут пропонують сніданки, супи, салати, закуски, основні страви й бургери. З напоїв є розливне пиво, міцний алкоголь, коктейлі й шоти.

У закладі планують проводити мотоциклетні заходи, зокрема поїздки й тематичні свята. До того ж у пабі звучатиме жива музика.

Ціни: сирники — 120 грн, шакшука — 120 грн, стейк зі свинини — 230 грн, пательня з грибами — 150 грн, смажені пельмені — 150 грн, бургер із куркою — 195 грн, еспресо — 30 грн, Whiskey Sour — 240 грн

Адреса: проспект Берестейський, 45

Режим роботи: 10:00–22:00 (з неділі по четвер), 10:00–23:00 (пʼятниця, субота)

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Фото: Roadster Pub

Опубліковано: 21 вересня 2023
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