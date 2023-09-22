На Хрещатику відкрився «Юджин Фуд Хол» з 6 гастрономічними форматами

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Валерія Гуржий
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Фудхол «Юджин Фуд Хол» з шістьома гастрономічними форматами і баром почав роботу на Хрещатику. Це новий проєкт ресторатора Євгена Чернишенка.

Про це пише The Village Україна.

У триповерховому фудхолі є такі корнери:

  • «Юджин Бургер»;
  • «Юджин Азіатчина»;
  • «Юджин Суші»;
  • «Юджин Піца»;
  • «Юджин Шаверма»;
  • «Юджин Паста & салат»;
  • «Юджин Бар».

Заклад працює у форматі самообслуговування: після замовлення за касою гість отримує пейджер, який сповіщає про готовність страв. Також можна викликати менеджера який допоможе зробити замовлення.

Також через мобільний додаток «Юджин фуд» можна замовити доставку з усіх закладів.

Ціни: «Філадельфія» з лососем та авокадо – 289 гривень, піца «Маргарита» – 185 гривень, шаурма з куркою – 159 гривень, паста п'ять сирів – 210 гривень, боул з картоплею і баварською сосискою – 149 гривень, лимонад «Юджин» – 45 гривень, мочі – 99 гривень.

Де: вул. Хрещатик, 24

Графік роботи: пн-чт - 10:00-22:00, пт-нд - 11:00-23:00.

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Фото: The Village Україна

Опубліковано: 22 вересня 2023
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