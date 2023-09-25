Біля «Лівобережної» запрацювала пивоварня «2085» із крафтовим пивом і авторськими хот-догами

Неподалік від станції метро «Лівобережна» в ЖК «Галактика» запрацювала крафтова пивоварня «2085» «Лівобережна».

Власники описують формат закладу як «улюблене пиво з майбутнього на кранах та авторські хот-доги.

Відкриттям закладу опікувався керівний партнер «2085» Назар Дребот, пише The Village Україна. Пивний завод 2085 Brewery розпочав роботу у 2020 році на Арт-заводі Платформа. Його створили за американським зразком і з використанням американського обладнання.

Ціни: 2085–1 Bohemian Pilsner — 79 грн, 2085–17.1 Solero 2X Neipa — 99 грн, 2085–19 West Coast Ipa — 89 грн, 2085–28 Strawberry Banana Mango Sour — 109 грн, хот-дог Classic New York — 119 грн, хот-дог Kids Chicken — 99 грн, смажений батат із трюфельним соусом — 99 грн

Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 6Е

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Фото: The Village Україна