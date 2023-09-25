Біля «Лівобережної» запрацювала пивоварня «2085» із крафтовим пивом і авторськими хот-догами

110
Ірина Маймур
share share

Неподалік від станції метро «Лівобережна» в ЖК «Галактика» запрацювала крафтова пивоварня «2085» «Лівобережна».

Власники описують формат закладу як «улюблене пиво з майбутнього на кранах та авторські хот-доги.

Відкриттям закладу опікувався керівний партнер «2085» Назар Дребот, пише The Village Україна. Пивний завод 2085 Brewery розпочав роботу у 2020 році на Арт-заводі Платформа. Його створили за американським зразком і з використанням американського обладнання.

Ціни: 2085–1 Bohemian Pilsner — 79 грн, 2085–17.1 Solero 2X Neipa — 99 грн, 2085–19 West Coast Ipa — 89 грн, 2085–28 Strawberry Banana Mango Sour — 109 грн, хот-дог Classic New York — 119 грн, хот-дог Kids Chicken — 99 грн, смажений батат із трюфельним соусом — 99 грн

Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 6Е

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Instagram

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 25 вересня 2023
share share
Художники зі США намалювали мурали на пошкоджених будинках Ірпеня і Бучі Художники зі США намалювали мурали на пошкоджених будинках Ірпеня і Бучі Кияни закликають зберегти від забудови стадіон «Арсенал» на Грушевського — петиція Кияни закликають зберегти від забудови стадіон «Арсенал» на Грушевського — петиція У Києві археологи знайшли кухоль скіфської доби: фото У Києві археологи знайшли кухоль скіфської доби: фото На вокзалі Нью-Йорка відкрили кіоск із українською кухнею від ресторану Veselka На вокзалі Нью-Йорка відкрили кіоск із українською кухнею від ресторану Veselka Землі вздовж Микільської Слобідки, де мали облаштувати парк, вкотре продають під забудову Землі вздовж Микільської Слобідки, де мали облаштувати парк, вкотре продають під забудову Морський вокзал в Одесі постраждав внаслідок атаки росіян: фото Морський вокзал в Одесі постраждав внаслідок атаки росіян: фото На власному досвіді: Як я провела 10 днів у повній тиші під час віпасани На власному досвіді: Як я провела 10 днів у повній тиші під час віпасани На місці МАФів на Куренівці створюють “найдовший сквер”: що там буде На місці МАФів на Куренівці створюють “найдовший сквер”: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.