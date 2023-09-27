Nike запустив онлайн-продаж вживаного взуття

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Ірина Маймур
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В інтернет-магазині Nike тепер можна придбати вживані кросівки, пише HYPEBEAST.

Це частина ініціативи Nike Refurbished, запровадженої у квітні 2021 року. За її умовами можна купити реставровані кросівки в межах глобальної місії Move to Zero зі зменшення карбонового сліду та кількості відходів.

Раніше програма Nike Refurbished працювала в окремих магазинах бренду. Інтернет-магазин став наступним кроком для її розширення.

Nike Refurbished дає змогу придбати взуття, що повернули, обміняли або те, яке має невеликі дефекти. Наразі ініціатива поширюється на чоловічі та жіночі пари, а також на лінію кросівок Jordan.

Кросівки поділені на три категорії: «як нові», «з невеликими слідами носіння» та «трохи неідеальні». Перед оцінкою кожну пару відновлюють, дезінфікують та чистять фахівці Nike.

Взуття продають зі знижкою до 50% від оригінальної роздрібної ціни.

Фото: Philippine Canadian Inquirer

Опубліковано: 27 вересня 2023
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