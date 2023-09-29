На Центральному вокзалі Києва закривають кав’ярню One Love Coffee

One Love Coffee закривають кав’ярню на Центральному вокзалі у Києві. На цьому місці відкриють іншу кав'ярню.

Про це повідомив співвласник One Love Coffee Володимир Задирака.

"Ми закриваємо нашу кавʼярню на вокзалі. Нещодавно відбувся тендер на наше місце оренди, на якому одна крута кавова компанія запропонувала приголомшливу ціну в рази більшу, ніж платили ми. Що ж, ми з добрими побажаннями переуступаємо локацію та як кияни просто хочемо, щоб на вокзалі і далі була достойна кава", - написав він.

Фото: Володимир Задирака