Воїни ЗСУ, які втратили кінцівки на війні, стали героями інклюзивного проєкту Damirli х Superhumans

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Ірина Маймур
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Український бренд чоловічого одягу DAMIRLI представив інклюзивний благодійний проєкт Damirli х Superhumans.

У ньому взяли участь військові ЗСУ, які втратили кінцівки на війні і наразі проходять протезування і реабілітацію в центрі Superhumans, пише NV.

Мета проєкту — показати, що після важких поранень життя людини може й повинне продовжуватись у тому ж ритмі, що й раніше.

Нещодавно біля Львова запрацювала спеціалізована клініка протезування та реконструкції Superhumans. Сучасні високотехнологічні протези, як ті, що підбирають та фінансують у Superhumans, не обмежують людину в повсякденному житті та повністю відповідають сучасним потребам.

«Ми хочемо показати, як важливо бачити військових не через призму їхніх травм. Війна принесла в Україну багато горя, і ми всі наразі вчимося із цим жити. Припинити сприймати протези як заборонену тему — один із найважливіших кроків до психологічної реабілітації поранених військових», — пояснює дизайнерка DAMIRLI Ельвіра Гасанова.

Разом із презентацією нового лукбука бренд запустив краудфандингову кампанію для збору коштів на підтримку Superhumans. Відсоток від продажів колекції також переведуть до фонду.

Раніше ми писали, що у Парижі покажуть колекцію одягу, створену українською ветеранкою на фронті.

Фото: DAMIRLI

Опубліковано: 20 квітня 2023
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