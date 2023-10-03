Запустили гру Legend of Sisterʼs Power, щоб зібрати кошти для українських захисниць

Жіночий ветеранський рух VETERANKA й ініціатива «Марш жінок» розробили гру Legend of Sisterʼs Power, аби зібрати кошти для українських захисниць.

Мета гри — створити потужне коло жіночої підтримки та зібрати щонайменше 3 млн гривень за 3 тижні.

«Правила гри: жіноча солідарність — наш головний кодекс! У нашій грі не існує конкуренції, адже всі амбасадорки поділяють спільну мету: забезпечити героїнь фронту всім необхідним: від берців до приладів нічного бачення, автівок та дронів. Щоб кожна жінка-військовослужбовиця України знала: їй є на кого спертися в тилу, ми пишаємося нею, ми вдячні їй, ми підтримуємо її, ми — одна команда!», — зазначають у VETERANKA.

Зібрані кошти підуть на закупівлю 550 жіночих берців, двох автівок, трьох приладів нічного бачення та п’ятьох БПЛА.

До Legend of Sisterʼs Power вже долучилися майже 30 українських жінок. Їхні фотографії обробили в стилі відеогри. Кожна з жінок відкрила власну Mono-банку, аби зібрати кошти для захисниць передової.

Фото: Legend of Sisterʼs Power