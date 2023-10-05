Клуб Arsenal XXII тимчасово зачиняється: яка причина

Клуб Arsenal XXII тимчасово зачиняється на локації колишнього заводу «Арсенал». 14 жовтня в клубі пройде фінальна вечірка в колаборації з київською формацією Laboratorium.

Про це пише DTF Magazine.

За словами засновника та співвласника клубу Дениса Пінчука, наразі клубу "важко існувати у своєму форматі", а основною причиною назвав неможливість поєднувати різні аудиторії, які "раніше не перетинались між собою". Він додав, що Arsenal XXII повернеться та переродиться, але коли точно — поки невідомо».

"Нажаль, клуб не приносить прибутку та не розкриває власний потенціал. Призначення та ідея цього проєкту початково були іншими. Наразі все інакше: два світи, день та ніч, зіткнулись і мають перетинатись з аудиторією інших закладів. Часто це викликає дисонанс, тому стало важче створювати необхідний вайб", - пояснив співвласник клубу.

Денис уточнив, що Arsenal XXII та бар "Вогник", що ділить з клубом одне приміщення, відкрились в період пандемії коронавірусу, потім зіткнулись з повномасштабною війною, через що мали "постійно адаптовуватись" до зовнішніх умов.

"Це не вплинуло на кількість івентів, проте на їх якість та атмосферу — так. Особливо під час повномасштабної війни, коли людям важко перемикатися та знаходити сили себе розважити. Деякі люди й досі не змогли цього зробити. А ще понад 70% нашої аудиторії наразі перебуває закордоном. Це теж важливий фактор. “Вогник“ починає дихати і ми відчуваємо, що йому теж час змінюватись. В нього починається нове життя", - додав Денис Пінчук.

Наразі команда Arsenal XXII розглядає варіант продовження проєкту в онлайн-форматі. За словами Пінчука, в них "вже є певні ідеї", проте деталі перезапуску клубу він поки не розкрив.

Фінальна вечірка у клубі відбудеться 14 жовтня. В лайнапі заплановані сети українських електронних музикантів Cold Altair, Human Margareeta, KAMA b2b Tatyana Sergeevna, Spalah b2b Zapadenec, Sasha Trey та Sasha Storm.

Клуб Arsenal XXII відкрився влітку 2021 року на території колишнього заводу "Арсенал", де наразі реалізується проєкт Kyiv Food Market. Клуб позиціювали як "метакультурний майданчик для творчих колаборацій".

В музичному плані Arsenal XXII орієнтувався на кілька напрямків: хаус, техно, ейсід та електро, проте основний акцент команда робила на запрошених артистах.

Фото: kyivmaps