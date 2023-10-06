Працюють без вікон: кафе "Крендель" у Харкові продовжило роботу після ракетної атаки

Кафе "Крендель" постраждало під час ракетної атаки росіян по Харкову. У закладі вибиті вікна, але команда продовжила роботу.

Про це сказано на сторінці закладу в Instagram.

"Харків‘яни зробили невеличкий флеш-моб: підтримати нас та зайти у скалічений руснею "Крендель" за кавою, за що ми щиро дякуємо", - написала команда закладу.

Також містяни пригощають кавою та тістечками співробітників ДСНС, які працюють на місці ракетної атаки.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, близько 7 ранку росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку у центрі міста. Внаслідок удару загинув 10-річний хлопчик та його бабауся, ще 28 людей отримали поранення, 12 з них госпітували.

Фото: Крендель