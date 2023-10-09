На благодійність або безпечну утилізацію: куди здати непотрібну техніку в Києві

Якщо ви й досі зберігаєте на полицях та балконах непотрібну техніку, саме час її позбутися. На благодійність, безпечну утилізацію чи обмін – зібрали кілька способів, як можна розвантажити квартиру від непотрібної електроніки.

На утилізацію

Центр управління відходами

До Центру управління відходами можна принести на безпечну утилізацію будь-яку електронну техніку.

Також за окрему оплату там приймають небезпечні відходи: люмінесцентні лампи (5,80 грн/шт), лампи розжарювання (2 грн/шт), батарейки (90,00 грн/кг), текстиль (10 грн/кг), павербанки, акумулятори від ноутбука та інші акумулятори без пристроїв (20 грн/шт), шини (40 грн/шт) і неліквідні відходи на спалювання (10 грн/кг).

Що можна здати: велику побутову техніку (бойлери, пральні машини, пилосос, мікрохвильовки, телевізори, кондиціонери та ін.); дрібну техніку (електрочайники, фени, плойки, м’ясорубки, мультиварки, блендери, праски та ін.); комп’ютерну техніку (магнітофони, системні блоки, монітори, вебкамери, флешки, клавіатури, миші, мобільні телефони, фотокамери та ін.); оргтехніку (принтери, ксерокси, калькулятори, сканери та ін.).

Адреса: вул. Полковника Шутова, 16 (прохідна заводу «Аналітприлад»).

«Екологічна лабораторія»

Ця компанія з утилізації, відкрита 2006 року, працює здебільшого з юридичними особами.

Аби здати техніку на утилізацію, юрособі необхідно надіслати список предметів на пошту. Ознайомившись із ним, фахівці оцінять утилізацію кожного виробу. Далі юридична особа та компанія укладають договір із надання послуг.

Повсякчас «Екологічна лабораторія» проводить «дні роботи з населенням», в які безкоштовно приймає дрібну електроніку, батарейки і небезпечне сміття (лампи, термометри та медичні відходи).

Що можна здати: для юридичних осіб — комп’ютерну, побутову, оргтехніку, кондиціонери, устаткування промислового й побутового призначення, акумулятори; для населення — дрібну електроніку, батарейки та небезпечне сміття.

Адреса: вул. Автозаводська, 2.

«Утилізація відходів»

Компанія «Утилізація відходів» приймає техніку і від підприємств, і від населення.

У разі необхідності спеціалісти відвезуть речі до місць утилізації. Підприємство має власний автопарк.

Що можна здати: оргтехніку (принтери, ксерокси, калькулятори, сканери та ін.), лампи та акумулятори.

Адреса: вул. Будіндустрії, 7.

На благодійність

«Зграя»

Побутову техніку можна передати організації «Зграя». Її штаб розташований на правому березі Києва, однак волонтери можуть самотужки приїхати і забрати у вас речі.

Здебільшого «Зграя» має потребу в побутовій техніці для людей, які повернулися на деокуповані території та ВПО. Це мікрохвильовки, фени, чайники тощо.

Домовитися, щоб віддати техніку, можна написавши координатору. До заявки просять додати світлину, за якою волонтери зрозуміють об’єм вантажу.

Забравши техніку, її розвозять та надсилають тим, хто цього потребує.

Що можна здати: побутову техніку.

Instagram

rechi.support

Ця волонтерська ініціатива народилася під час великої війни, аби допомогти усім, хто цього потребує.

Організація не має точки збору речей чи складу. Речі надходять до людей, які їх потребують, безпосередньо від благодійника. Активісти збирають потреби людей і публікують запити в сторіс. Побачивши запит, який ви зможете закрити, треба відписати у директ, які саме речі зможете передати та коли маєте змогу відправити.

Також можна заповнити анкету, розписавши в ній, яка техніка наразі у вас зайва.

Сьогодні в організації є велика потреба в планшетах для навчання дітей-переселенців.

Що можна здати: побутову та комп’ютерну техніку.

Instagram

Обміняти стару модель техніки на сучасну

Багато магазинів техніки пропонують «продати» їм стару техніку, а натомість придбати нову зі знижкою. Такі пропозиції діють здебільшого у великих мережах, наприклад Comfy, Yabko, Moyo, Stylus тощо.

Коли ви принесете у магазин старий ноутбук, телефон або смарт-годинник, фахівці оцінять стан пристрою і назвуть суму, за яку готові його забрати. Вартість залежатиме від моделі і строків використання. На виручені гроші можна купити нову техніку.

Фото: 1800gotjunk