В Україні розробили застосунок для спортивної реабілітації військових TrenVet

Українські спортсмени Василь Вірастюк, Сергій Конюшок і Олександр Лашин створили мобільний застосунок TrenVet, що допомагає ветеранам та чинним захисникам і захисницям у реабілітації.

Про це пише «АрміяInform».

TrenVet створили для кількох цілей: реабілітація, покращення фізичного стану та соціалізація ветеранів. У застосунку кожен із них зможе знайти тренера, реабілітолога, масажиста чи дієтолога.

Аби скористатися додатком, треба зареєструватися, заповнити анкету, вибрати зручну локацію для тренувань та вид спорту. Після цього TrenVet надасть інформацію про найближчу спортивну залу і тренера, який проведе тренування на волонтерських засадах.

Завдяки застосунку можна тренуватися:

онлайн, якщо ви перебуваєте в різних містах/країнах;

офлайн — у клубі, де працює тренер, або на міському спортивному майданчику, якщо захисник (захисниця) та тренер (-ка), якого/яку він (вона) обрав, проживають в одному місті.

Наразі в застосунку зареєстровано майже 40 тренерів і 10 спорткомплексів у різних областях України. Зокрема доступні тренери й заняття з пауерліфтингу, кросфіту, легкої атлетики, веслування на тренажерах, велоспорту, боксу, стрільби з лука, футболу на інші.

TrenVet можна завантажити з AppStore та Google Play.

Фото: TrenVet