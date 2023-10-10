У Франківську відкрили спортивний майданчик на даху університету

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Валерія Гуржий
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На даху Університету імені Короля Данила, що в Івано-Франківську відкрили перший у регіоні спортивний майданчик на даху.

Про це повідомили на сторінці університету.

«Відкривати новий простір для навчання та занять спортом у час війни важливо, адже лише так студентська молодь відчуватиме, що про них піклуються, для них створюють відповідні умови для здобуття якісної освіти», - сказав ректор УКД Мирослав Луцький.

Також на майданчику відбувся перший благодійний турнір для підтримки ЗСУ на честь відкриття.

Фото: УКД

Опубліковано: 10 жовтня 2023
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