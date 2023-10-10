На Русанівській набережній відкрився новий заклад мережі Doggeriz

У Києві на Русанівській набережній відкрився заклад Doggeriz, де є великий вибір хот-догів, сендвічів, бургерів, піци та суші.

Це вже п'ятий заклад мережі у Києва та третій на лівому березі. У меню є вегетеріанські страви, а також "антибургери", тобто бургери без булочки. Випити у закладі можна каву, фруктові фреші або замовити алкогольні коктейлі.

Ціни: бургер з котлетою з мармурової яловичини Double Trouble – 289 грн, чізбургер з рослинною котлетою – 349 грн, хот-дог із соусом дор блю – 219 грн, філадельфія чіз-стейк - 229 грн, роли "Унагі макі" - 140 грн, роли "Зелений дракон" - 350 грн, піца 4 сири - 424 грн, картопля фрі – 80 грн, крила буффало - 169 грн, Цезар з курсою - 230 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн, лимонад манго-маракуя - 85 грн.

Де: Русанівська набережна, 4

Графік роботи: 11:00-22:00

Instagram

Фото: Doggeriz