Біля метро «Славутич» запрацювало кафе «Яхт клуб» із середньоземноморськими стравами

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Ірина Маймур
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Неподалік від станції метро «Славутич» розпочало роботу кафе «Яхт клуб».

Заклад працює в тестовому режимі з кінця літа, пише The Village Україна.

Зазначається, що власник кафе багато років мандрував світом під вітрилами. Бажання знову відчути себе в морі він відтворив в інтер’єрі закладу.

В кафе «Яхт клуб» можна замовити салати з морепродуктами та середньоземноморські страви. У барній карті є алкогольні та безалкогольні коктейлі.

Для дітей у закладі облаштували зону, де можна малювати. Також для малечі розробили спеціальне меню.

Ціни: хумус із морепродуктами — 285 грн, салат із креветками — 198 грн, салат із тунцем — 235 грн, брускети з креветкою — 180 грн, гарбузовий суп — 129 грн, сирний крем-суп — 178 грн, шакшука — 149 грн, сирники — 129 грн

Адреса: вулиця Зарічна, 1Б

Режим роботи: щодня з 08:00 до 22:00

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Фото: «Яхт клуб», The Village Україна.

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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