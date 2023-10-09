На Лівобережці відкрили бар Revival із коктейлями на честь Linkin Park і Slipknot

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Ірина Маймур
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У вересні неподалік від станції метро «Лівобережна» розпочав роботу коктейльний бар Revival.

«Назва бару Revival (що перекладається як «відродження») виникла з бажання відродити культуру розкішних вечорів і якісних коктейлів на лівому березі Києва», – розповіли власники у коментарі The Village Україна.

У коктейльній карті закладу — понад 10 авторських позицій. Два коктейлі в барі присвятили солісту групи Slipknot Corey Taylor та гурту Linkin Park. До того ж пропонує коктейлі на ігристому та коктейльну класику.

До напоїв можна замовити брускети та тарілки з асорті закусок.

Ціни: коктейль METEORA (Linkin Park) — 199 грн, коктейль NUMBER8 (Corey Taylor) — 219 грн, коктейль Negroni – 189 грн, сет брускет — 299 грн, брускети з грушею та креветкою – 299 грн

Адреса: вул. Каховська, 62

Режим роботи: з понеділка до п’ятниці – 17:00-22:30, у вихідні – 13:00-22:30

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Фото: Revival

Опубліковано: 09 жовтня 2023
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