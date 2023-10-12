На Нивках відкрилася піцерія Berry Bar

Піцерія Berry Bar почала роботу на Нивках, напроти Верстатобудівного скверу.

Про це пише The Village Україна.

Це другий заклад мережі, перша ресторація на три поверхи працює на Петропавлівській Борщагівці.

«Головна ідея – пригостити дійсно смачною піцею мешканців спального району за помірну ціну, перетворивши споживання їжі на справжню трапезу в гарному інтерʼєрі з організацією дитячого дозвілля», – розповідають у команді.

У меню закладу є декілька видів піци, а також десерти. З напоїв пропонують коктейлі, пиво й міцний алкоголь, а також каву (зокрема на рослинному молоці), лимонади й чай.

Ціни: Піца з сиром дорблю і грушею – 189 грн, кальцоне з мʼясом – 149 грн, піца «Маргарита» – 139 грн, піца «Карбонара» – 189 грн, піца з моцарелою й салямі – 179 грн, чизкейк – 89 грн, грушевий чай – 89 грн, капучино – 33 грн, джин-тонік – 111 грн, лимонад – 50 грн.

Де: вулиця Олександра Бринжали, 60

Графік роботи: 10:00–22:00

Фото: The Village Україна