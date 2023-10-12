Бренд Oliz та United 24 випустили благодійну колекцію шовкових хусток

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Валерія Гуржий
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«Викрадене мистецтво» — це благодійна колекція шовкових хусток бренду Oliz та платформи United 24.

Лише за перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни вивезли колекції з 40 українських музеїв. Втім, ця ганебна практика має глибоке коріння, адже росія викрадає та привласнює українські твори мистецтва протягом сотень років. Проєкт розповідає історію трьох таких робіт, що були створені в різні історичні періоди, але мають спільну долю.

«Червоний захід» Архипа Куїнджі, мозаїка «Святий великомученик Димитрій Солунський», що оздоблювала Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир, та розпис будинку-музею Поліни Райко. Кожна хустка у колекції — помічник у культурній дипломатії, можливість розказати світові правду про втрачені українські скарби.

Водночас кожна хустка — символ віри, що одного дня справедливість візьме гору. Усе викрадене повернеться додому. Усе знищене буде відновлено. Саме тому кошти від продажу колекції будуть спрямовані на відновлення будинків у Київській області, якими опікується платформа United 24.

Фото: Oliz

Опубліковано: 12 жовтня 2023
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