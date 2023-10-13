В Ірпені відкрився піца-бар "Без дверей"

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Валерія Гуржий
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Піца-бар «Без дверей» відкрився в Ірпені - це третій заклад мережі місті.

Про це пише The Village Україна.

Також у закладі подають сніданки протягом дня й пропонують десерти від Baker Street і See Your Bakery.

Ціни: піца «Маргарита» – 240 гривень, піца «Прошуто» з інжиром – 360 гривень, піца «Сирна» з гострим медом – 360 гривень, сирники в кокосовому йогурті – 180 гривень, «Англійський» сніданок – 200 гривень, авокадо-тост з лососем – 300 гривень, допіо – 50 гривень, капучино – 55 гривень, фільтр – 50 гривень, «Воронка» – 90 гривень.

Графік роботи: 08:00–21:00

Де: Ірпінь, вулиця Слов'янська, 33/1

Фото: Без дверей, The Village Україна

Опубліковано: 13 жовтня 2023
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