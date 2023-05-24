У Києві відкрили сортувальну капсулу нового зразка

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Ірина Маймур
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У центрі Києва розпочала роботу сортувальна капсула нового зразка від «України без сміття». Її конструкцію створили на базі переобладнаного морського контейнера.

У просторі можна здати 25 видів вторсировини, повідомляють на Facebook-сторінці ініціативи.

Капсула працюватиме за принципом самообслуговування. Там не буде екоконсультантів. В УБС впевнені, що це не становитиме проблеми, адже кияни вже не перший рік вдосконалюють сортувальний рівень на NoWasteRecyclingStation на Саперно-Слобідській, 25/4.

Капсула стала втіленням низки принципів 5R. Її конструкція — це переобладнаний морський контейнер, а у внутрішньому дизайні використали матеріал із переробленого пластику від відомого українського бренду зі світовим імʼям — The Good Plastic Company.

Капсула розташована на території бізнес-містечка «Форум» на вулиці Пимоненка, 13. Вона має парковку, кавʼярні й затишну зелену зону з альтанками, доступ до яких — вільний.

Раніше ми писали, що в Києві можна здати на перероблення спінений поліетилен.

Фото: «Україна без сміття»

Опубліковано: 24 травня 2023
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