Відкрилася виставка артоб'єктів, виготовлених з уламків техніки та зброї: де дивитися

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Валерія Гуржий
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20 жовтня у Києві відкрили виставку артоб’єктів, які створили українські митці з уламків зброї та техніки.

Уламки збирали волонтери у містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.

Організатори стверджують, що мета проєкту War Artists Union - нагадати, що мистецтво може перетворювати знаряддя вбивства на символи відродження.

На виставці представлено понад 20 артоб’єктів. Серед них — прикраси з латунних гільз з-під Ізюма, стіл з уламків гелікоптера Алігатор, скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, що впала у Києві в травні 2022 року тощо.

Експозиція працюватиме на постійній основі. Вхід вільний. Відвідати виставку можна з середи по неділю з 15.00 до 19.00 в експопросторі БЦ City Zen Park біля станції метро "Васильківська".

Фото: War Artists Union

Опубліковано: 23 жовтня 2023
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