В Україні змінилися правила дорожнього руху: що нового

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Валерія Гуржий
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20 жовтня уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Вони зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Про це повідомили у Кабміні.

Зміни в увімкнені фар

Раніше, з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в автомобілі — ближнє світло фар. Тепер такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.

Практика постійного застосування ближнього світла фар позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн.

За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використаннюближнього світла фар кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%.

Перевезення дітей

Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини - 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Використання дитячих утримуючих систем — це не лише пасивна безпека дитини, її життя та здоров'я, але й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи отримає менш серйозні травми.

Зупинки на дорогах

Також на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15.

Фото: Unsplash\Kento Hirasue

Опубліковано: 27 жовтня 2023
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