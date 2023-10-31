У 5 львівських школах укриття перетворили на креативні простори

Креативні простори облаштували в укриттях 5 львівських школах.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Серед них:

У СЗШ №36 реалізували проєкт «МАРС». Тут укриття – це окремий світ зі своїми правилами і законами. Абревіатура описує сам проєкт – М (мультимедійний куточок), А (арт-куточок), Р (розвиюча зона), С (сенсорна кімната).

У СЗШ №73 - smART SHELTER. Укриття переробили на мистецький простір, який охоплюватиме кіно, караоке, майстер-класи, волонтерство. Лозунг проєкту – «Ми хочемо жити і творити».

У Ліцей №66 реалізували проєкт Lounge Zone. Команда цього навчального закладу дослідила, що повітряні тривоги, перебування в укриттях викликають стрес і тривожність. Тому вони перетворили шкільне укриття на 6 зон із різними розслабляючими заняттями – мистецтво, віртуальні подорожі, кіно, розвиваючий майданчик.

У СЗШ №55 зробили проєктом МеТро Львів: SтаNція 55. Укриття цієї школи складається з 9 з’єднаних між собою кімнат. Ці приміщення стали вагонами метро, де кожна кімната має іншу концепцію, тематику. В цьому укритті ще тривають роботи, але їх мають завершити до кінця року.

У СЗШ №92 реалізували проєкто Кіно-острівець Grata Victoria. Команда цієї школи зробила з укриття справжній кінотеатр, який використовують не лише для перегляду фільмів чи мультиків, а й для навчання.

Фото: Львівська міська рада