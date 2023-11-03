У Вроцлаві запрацював перший ресторан української франшизи «Най»

У Вроцлаві розпочав роботу перший ресторан сучасної кухні за українською франшизою «Най».

Заклад відкрили 22-річні українці Марк і Віталій. Вони ж стали керівником та шеф-кухарем ресторану, пише

Співзасновником і бренд-шефом франшизи є Володимир Ярославський.

У ресторані можна замовити голубці з креветками, тартар із ферментованою бузиною, зелений гаспачо зі страчателою, ліниві картопляні вареники з грибами й моцарелою, котлета по-київськи та інші сучасні страви від Володимира Ярославського.

Наразі відбулося технічне відкриття закладу. Поки він працює в тестовому режимі з 12:00 до 21:30. Ресторан відкриють офіційно «за певний час». За словами Ярославського, серед відвідувачів закладу — 60% українців та 40% поляків.

Зазначається, що за франшизою «Най» планують відкрити щонайменше 100 ресторанів у 30 містах світу, зокрема й в Україні. Наразі плануються відкриття в Празі й Нью-Йорку.

Фото: Nai Poland, Віталій Бабаєв