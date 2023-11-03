Із кавою, сендвічами й десертами: на Солом’янці відкрили кав’ярню KYЇV GAMIR COFFEE

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Ірина Маймур
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На Повітрофлотському проспекті запрацювала кав’ярня KYЇV GAMIR COFFEE.

Заклад відкрила сімейна пара.

«Ми хочемо розвивати українську економіку, платити податки і створювати робочі місця. Хочемо, аби тут і зараз, навіть в умовах війни, ми разом працювали на одну мету», — розповідає власниця Валерія.

У кав’ярні пропонують всі види кавових напоїв, какао, чаї, комбучу та лимонади. До них можна замовити десерти (наполеон, шу, еклери, паштейші), кіші та сендвічі.

KYЇV GAMIR COFFEE позиціонує себе як pet friendly.

Наразі у закладі діє знижка для військових 10%.

Ціни: еспресо — 35/45 грн, флет-вайт — 65 грн, фільтр-кава — 50/60 грн, гарбузовий лате — 75 грн, какао — 50/70 грн, імбирний чай — 65/120 грн, наполеон (кокосовий, фісташковий) — 85 грн, шу — 65 грн, канеле — 45 грн, паштейші — від 55 грн, кіш — 135 грн, сендвічі — від 125 грн

Адреса: Повітрофлотський проспект, 18/2

Режим роботи: по буднях — з 08:00 до 21:00, по вихідних — з 10:00 до 18:00

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Фото: KYЇV GAMIR COFFEE

Опубліковано: 03 листопада 2023
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