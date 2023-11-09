У Кривому Розі відкрили кото-кав'ярню з врятованими тваринами

У Кривому Розі відкрили кав’ярню, у якій мешкають троє котів. Когось з них знайшли на вулиці волонтери, а від когось відмовились господарі.

Про це пише "Суспільне".

Засновниця закладу Евеліна Критченко розповіла, що тварини пройшли лікування, оброблені від шкідників та мають щеплення.Надалі обробку робитимуть щомісяця.

Одні з кішок, що мешкає у кафе – Муся. Їй більш ніж рік. Тварину волонтери знайшли на вулиці схудлою та хворою, кішку вилікували та забрали сюди. Також тут мешкає Матюша, йому два роки. Раніше він мав домівку, однак власники відмовились від нього та віддали волонтерам.

До кафе сюди невдовзі переїдуть ще три коти.

"Двох ми доліковуємо і один після кастрації. Заходячи до нас треба одягати бахіли, щоб котики, коли ходять по підлозі не розносили сміття та багнюка. У котів є своє харчування, свій раціон, який погоджений з їх лікарем", – розповів співзасновник закладу Руслан Левченко.

Додається, що цих котів люди можуть забрати собі. Для цього потрібно заповнити анкету та пройти співбесіду.

Фото: Суспільне