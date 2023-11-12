На Київщині демонтували панно, присвячене російським містам: фото

У Броварах продовжують демонтувати радянські символи в межах закону № 7253 «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Про це повідомляє Броварська міська рада.

Так на головній будівлі «Укрпошти» демонтували панно «Російським містам», яке знаходилося там декілька десятиліть поспіль з радянських часів. На панно були зображені Санкт-Петербург, московський Кремль та інші міста країни-агресора.

Як зазначають у міськраді, комунальникам знадобилося пів години для позбавлення від того, що залишилося з радянських часів.

Раніше ми писали, що у Дарницькому районі демонтують радянський пам’ятник і створять меморіальну алею слави.

Фото: Броварська міська рада.