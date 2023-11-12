На Київщині демонтували панно, присвячене російським містам: фото

299
Наталія Габрух
share share

У Броварах продовжують демонтувати радянські символи в межах закону № 7253 «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Про це повідомляє Броварська міська рада.

Так на головній будівлі «Укрпошти» демонтували панно «Російським містам», яке знаходилося там декілька десятиліть поспіль з радянських часів. На панно були зображені Санкт-Петербург, московський Кремль та інші міста країни-агресора.

Як зазначають у міськраді, комунальникам знадобилося пів години для позбавлення від того, що залишилося з радянських часів.

Раніше ми писали, що у Дарницькому районі демонтують радянський пам’ятник і створять меморіальну алею слави.

Фото: Броварська міська рада.

Опубліковано: 12 листопада 2023
share share
У Парижі пройшов поп-ап бранч української кухні У Парижі пройшов поп-ап бранч української кухні У Києві можна безкоштовно здати на утилізацію протерміновані ліки: де саме У Києві можна безкоштовно здати на утилізацію протерміновані ліки: де саме Дизайн української студії YOD Group у списку найкрасивіших ресторанів за версією «Премії Версалю» Дизайн української студії YOD Group у списку найкрасивіших ресторанів за версією «Премії Версалю» Біля садиби Солтанова на Подолі прибрали будівельний паркан Біля садиби Солтанова на Подолі прибрали будівельний паркан У Дарницькому районі демонтують радянський пам’ятник і створять меморіальну алею слави У Дарницькому районі демонтують радянський пам’ятник і створять меморіальну алею слави Готуємо вдома вершкове пиво, як у "Гаррі Поттері" Готуємо вдома вершкове пиво, як у "Гаррі Поттері" Найцікавіше за тиждень: Як кияни повстали проти муралів та як благодійний фонд допомагає літнім людям Найцікавіше за тиждень: Як кияни повстали проти муралів та як благодійний фонд допомагає літнім людям Коктейльна історія Великого Гетсбі: як приготувати напої з легендарної стрічки Коктейльна історія Великого Гетсбі: як приготувати напої з легендарної стрічки
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.