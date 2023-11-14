Від поля до пачки: як Lay's та місцеві фермери формують майбутнє відповідального виробництва

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Олександра Явник
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Цінність досвіду та знань місцевих фермерів неможливо переоцінити. Однак дійсно вирізняє їх прагнення до сталого розвитку, яке повною мірою реалізується у партнерстві з такими брендами як Lay's.

Останні два роки були дуже складними як для країни, так і для місцевих українських фермерів. Проте, попри всі виклики, Lay's продовжує інвестувати в місцеву економіку, розвивати виробництво та підтримувати партнерські відносини з фермерами. Віра в стабільне майбутнє країни є непохитною позицією бренду.

Чому Lay's такі смачні

Партнерство Lay's з місцевими фермерами спрямоване на впровадження відповідального виробництва та опосередковано стає каталізатором змін у всьому аграрному секторі. Завдяки Lay's фермери отримують доступ до сучасних та ефективних методів посіву, інноваційних підходів до внесення добрив, а також передових технологій поливу, збору врожаю, зберігання та транспортування продукції.

Партнери Lay's охоче вивчають нові технології для підвищення якості своєї продукції та збереження цілісності довкілля, а також разом з брендом розробляють довгострокові проєкти для більш зеленого та сталого сільського господарства.

Разом з фермерами-партнерами Lay's працює над тим, щоб закласти міцну основу для подолання будь-яких викликів і невизначеностей, які можуть виникнути в майбутньому. Саме так народжуються чипси Lay's — українські від поля до пачки.

Опубліковано: 14 листопада 2023
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