Картину українського художника Івана Марчука продали на аукціоні Sotheby’s

На аукціоні творів сучасного мистецтва Sotheby’s продали пейзаж українського художника Івана Марчука «Тут спокій поселивсь».
Про це Іван Марчук повідомив у соціальних мережах.
Під час аукціону, що відбувся у Лондоні, картина 1982 року з американської колекції була продана за $81,4 тис.
Вартість продажу перевищила оціночну вартість ($42,7 — 64,1 тис.) на 30%.
Іван Марчук додав, що ім’я покупця йому не відоме.
Раніше ми писали, як може виглядати музей Івана Марчука у Києві: візуалізації.
Фото: Іван Марчук.