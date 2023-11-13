Картину українського художника Івана Марчука продали на аукціоні Sotheby’s

На аукціоні творів сучасного мистецтва Sotheby’s продали пейзаж українського художника Івана Марчука «Тут спокій поселивсь».

Про це Іван Марчук повідомив у соціальних мережах.

Під час аукціону, що відбувся у Лондоні, картина 1982 року з американської колекції була продана за $81,4 тис.

Вартість продажу перевищила оціночну вартість ($42,7 — 64,1 тис.) на 30%.

Іван Марчук додав, що ім’я покупця йому не відоме.

Раніше ми писали, як може виглядати музей Івана Марчука у Києві: візуалізації.

Фото: Іван Марчук.