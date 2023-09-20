В Ірпені дитячу поліклініку обладнали сонячною електростанцією

На даху дитячої поліклініки в Ірпені встановили сонячну електростанцію.

Про це повідомив перший заступник мера Ірпеня Андрій Кравчук.

Загалом встановили сонячних 60 панелей потужністю 24 кВт. Така електростанція дасть змогу медзакладу економити до 250 тис. гривень на рік на електроенергію. До того ж завдяки станції медзаклад зможе безперебійно працювати під час аварійних відключень світла.

Сонячні панелі доповнили установками для зберігання енергії. Вони забезпечать енергоживлення поліклініки щонайменше на 8 годин у разі відсутності електрики.

Фото: Андрій Кравчук