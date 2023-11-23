Бренди одягу, які створили українські військові та волонтери

Як підтримати військових окрім донатів? Ветерани, волонтери, а також діючі військовослужбовці випускають випускають одяг та мерч з авторськими принтами. Прибуток спрямовують на допомогу військовим, зокрема, на реабілітацію бійців.

Розповідаємо, де придбати худі, присвячені силам ППО та гавайські сорочки від ветерана Дениса Квебека.

Бренд "Заколот"

Бренд чоловічого одягу, який створив військовий з мілітарі-спільноти "Щіщ", відомий як Дід Шинобі. Нові речі випускають у обмеженій кількості. Тут можна придбати футболки, худі, шорти, патчі.

Вартість: футболка – 1500 грн, худі – 2900 грн, патч – 500 грн

Instagram

Regata Club

Засновник бренду чоловічої білизни Regata Club – військовослужбовець Олександр Матяш. У 2015 році, коли Матяш пішов служити у зоні АТО, відчув дискомфорт від того, що звична білизна натирала. Тоді й з’явилася ідея шити комфортну білизну.

Окрім чоловічої білизни Regata Club також шиє штани, толстовки, футболки.

Вартість: труси-боксери – 360 грн, толстовка – 1600 грн, футболка – 550 грн

Instagram

Мерч від "Зграї"

Команда волонтерів "Зграя" випустила мерч, присвячений силам ППО. Ідея створити футболки "сППОкій" виникла наприкінці травня після масштабних ракетних обстрілів Києва. Восени "Зграя" також випустила теплі худі. Усі вироби відшивають за власним дизайном. Гроші від продажу спрямовують на військові потреби.

Вартість: худі – 1700 грн, футболка – 750 грн

Instagram

Мерч від Veteranka

Жіночий ветеранський рух випускає мерч, щоб закрити потреби жінок військовослужбовиць. Речі відшивают у цеху, де шиють жіночі військову форму. Худі, лонгсліви, футболки можна придбати через Instagram .

Наразі Veteranka пропонують придбати худі з принтом від парамедикині Аляски, щоб допомогти закрити збір на зимові потреби захисників та захисниць.

Вартість: худі – 2300 грн

Instagram

PSD Info

Організація PSD Info, яку заснував військовий та ветеран Денис Квебек, займається вогневими тренуваннями та інформуванням тих, хто хоче вивчати військову справу.

Також PSD Info має власний мерч для військовослужбовців та цивільних, а саме: патчі, футболки "Мандруй Стріляй Кохай", худі, шапки і навіть гавайські сорочки Work&Travel.

"Мерч асоціюються з професіоналізмом, духом авантюризму, прагненням щодо постійного саморозвитку та відсутністю стагнації", – кажуть у PSD Info.

Вартість: футболка – 750 грн

Сайт , Instagram

Мерч Brave Group

Brave Group – розвідувальна рота спецпідрозділу "Кракен", що брала участь у визволенні населених пунктів на Харківщині,а також у боях на Донеччині.

Військові випускають свій мерч: худі, футболки та патчі, які можна придбати через Instagram-сторінку, чи на сайті спільноти Psd Info .

Вартість: худі – 2000 грн, футболка – 1300 грн

Instagram

Бренд "Палай"

Колишній розвідник, а нині волонтер Назар Двірченко із Бердичева разом із другом колишнім командиром роти 95 бригади Олександром Сурмачем створили марку одягу Palai. Головна ідея – підтримати бійців, які отримали важкі поранення і втратили кінцівки на війні. Частину прибутку передають на спортивну реабілітацію захисників.

Вартість: футболка Palai чоловіча або жіноча – 870 грн

Instagram

SMerch

SMerch – бренд одягу від громадського діяча Сергія Стерненка. В асортименті футболки з палаючим Кремлем, бавовною та Кримським мостом. Також є худі із "Залізним хрестом" УНР, який зараз використовують наші військові для позначення української техніки.