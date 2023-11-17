Надихнулися Малевичем: українська компанія Petcube випустила нову камеру для тварин

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Валерія Гуржий
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Українська компанія Petcube випустила нову камеру для тварин, яка може крутитися на 360 градусів та масштабувати зображення.

Про це повідомив співзасновник компанії Андрій Клен.

За його словами, попередня версія камери захопила світ штурмом, побила всі рекорди продажів, але найголовніше — допомогла людям краще доглядати за своїми домашніми тваринами.

Новий продукт "Cam 360" панорамує, нахиляє та масштабує. Все керується з програми. Він переходить у режим конфіденційності, фізично блокуючи об’єктив, коли вам цього хочеться.

"Наступного року виповнюється 100 років знаменитій картині Малевича «Чорне коло». Ця абстрактна робота сильно надихнула наш дизайн. І ми використовуємо це, щоб розповісти людям про українське походження Малевича та великий вплив на культуру візуального дизайну", - додав Андрій Клен.

Фото: Андрій Клен

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Опубліковано: 17 листопада 2023
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