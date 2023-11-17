У Білій Церкві встановили найвищу дерев'яну гойдалку в Україні

У Білій Церкві, що на Київщині, встановили велетенську дерев'яну гойдалку з вражаючою панорамою.

Про це повідомила представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

На гойдалці можна одночасно розміститися двом, а то й трьом людям, таким чином розділивши свої емоції з коханими та друзями.

Гойдалка має висоту 12 метрів і за висотою перевершила усі попередні: у Буковелі (в екопарку «Гуцул Ленд») 8м 88см, в селі Вільшинки на Закарпатті (комплекс відпочинку “Vdoma. Шале у Карпатах”) 9м 45см. Як і попередні, гойдалка споруджена на суцільних дерев’яних колодах, укріплена потужним котлованом для безпеки глибиною 3,5 метри.

19 листопада 2023 року її внесуть до Національного реєстру рекордів України.

Фото: Лана Вєтрова