Розповідає про видатних постатей, на честь яких названі вулиці: з'явився новий проєкт

В Україні з'явилася платформа «Стріткод», яка допоможе більше дізнатися про видатних постатей, на честь яких названі вулиці.

Раніше проєкт існував виключно в онлайн форматі в рамках ГО «Історична платформа». А нещодавно на вулицях Києва з'явилося 25 стріткод-табличок із інформацією про Героя війни та активіста Романа Ратушного, історика Михайла Грушевського, поета Василя Стуса, волонтерку Юлію Здановську на інших.

Також на табличках є QR-код за допомогою якого можна дізнатися більше інформації про видатну постать.

Мета проєкту - зробити історію доступною та не допустити імпералізмів та тоталітаризмів у назві вулиць.

Фото: Стріткод