7 творчих майстерень Києва, де вчать ліпити з глини і створювати мозаїки

Від традиційних методів гончарства до креативних підходів у створенні кераміки — зібрали майстерні Києва, де вчать ліпити з глини. До того ж додали у підбірку студії, в яких можна опанувати мистецтво мозаїки.

ЯР

У затишній творчій майстерні «ЯР» на Малопідвальній допоможуть зліпити своє перше в житті горнятко дорослим і малюкам від 4 років.

Майстри простору на чолі з Ярославом Чабанюком досконало володіють традиційними техніками гончарування: це й робота на гончарному колі, і ліплення, і розпис, й інші види декорування кераміки.

Спершу учнів навчають базових форм, а потім допомагають їм втілити найсміливіші творчі задуми та власноруч створити унікальний посуд або предмет домашнього декору.

Окрім гончарства, у «ЯР» можна опанувати мистецтво художньої мозаїки — від підбору ескізу, кольору, фактури матеріалу до викладання мозаїки й затирки швів.

Також у творчій майстерні навчають ще одному автентичному мистецтву — ткацтву.

Адреса: вул. Малопідвальна, 12/10

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GLYNAR

В автентичній майстерні GLYNAR вчать гончарити та ліпити з глини, декорувати кераміку, а також користуватися піччю.

Дорослі та діти від 6 років опанують тут традиційне та креативне гончарство. За 60–100 хвилин учні самотужки створять перший гончарний виріб, який за 15–20 днів пройде термічну обробку й набуде завершеного вигляду.

До того ж на базі майстерні проходять майстер-класи з ліплення українських кахлів за старовинними взірцями, а також створенню декоративних панно та масок.

Адреса: вул. Лютеранська, 9/9

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KUSTceramics

KUSTceramics — бренд креативної кераміки та студія, які у 2016 році заснував разом із дружиною Віктор Кущенко — скульптор-кераміст із Донецька.

KUST проводять майстер-класи, а також мають авторські курси з виготовлення керамічних виробів. Освітні програми майстерні відрізняються за складністю, тривалістю і вартості, тож ви легко знайдете те, що вам до душі. Зокрема тут можна власними руками створити із глини китів, кашалотів, косаток, що ніби літають у повітрі, фантазійні ліхтарі у вигляді коралів та різноманітні неординарні скульптури для декору.

Адреса: вул. Дегтярна, 7; вул. Князя Романа Мстиславовича, 28

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Kyiv Clay Space

Kyiv Clay Space — це сучасний простір-майстерня, де можна прийти на заняття з гончарства, попрацювати в коворкінгу або ж просто зазирнути на каву чи вино.

Тут пропонують майстер-класи з ліплення з глини й гончарства для новачків і любителів. Серед них є, зокрема, ​«Знайомство з глиною» (для тих, хто хоче відвідати тільки одне заняття з ліплення, а глазурування довірити майстрам), «Ручна ліпка» (уже із глазуруванням), «Глина і вино» (створення виробу, насолоджуючись вином), «Гончарство» (індивідуальний майстер-клас) і «Чайний набір» (під час трьох занять освітнього блоку ви створите чайний набір своїми руками).

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 10А

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Ліхтарик

«Ліхтарик» — це творча артстудія на Печерську, яку відкрила сімейна пара Світлана та Олексій.

У майстерні навчають традиційних ремесел, зокрема гончарству, петриківському розпису та мозаїці. Також тут можна опанувати різноманітні техніки живопису — від традиційного олійного, акварелі та пастелі до кавового живопису та флюїд-арту.

«Ліхтарик» проводить індивідуальні та групові майстер-класи з гончарства. Під час індивідуального уроку учні встигають виготовити від двох до чотирьох глиняних виробів на вибір. На груповому ж — тільки два вироби. Що можна зліпити руками з глини? Пласкі тарілки, декоровані візерунками, підсвічники, підставки для великодніх яєць, прикраси та ялинкові іграшки.

Під час заняття з мозаїки учні створюватимуть із мозаїки декор для фоторамки. Майстер підкаже, як саме викласти композицію, підібрати гармонійну колірну гаму та задекорувати дерев’яну рамку.

Адреса: вул. Бастіонна, 5А

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Цілісно

У студії «Цілісно» проводять воркшопи й майстер-класи з мозаїки для дорослих. Її відкрила майстриня Тетяна Родькіна.

Мозаїка прийшла в її життя випадково. Людмила переплутала кабінети й замість гуртка кераміки зазирнула до студії мозаїки. Це мистецтво вразило майбутню майстриню, і вона почала займатися мозаїкою професійно. Зрештою Людмила орендувала приміщення, де відкрила власну артстудію. Там вона проводить майстер-класи та воркшопи, зокрема благодійні, на яких майстриня збирає кошти на ЗСУ.

Щоб записатися на заняття, необхідно написати Людмилі в інстаграмі і зробити повну передоплату на рахунок ФОП. Зазвичай у воркшопі беруть участь 6–7 людей, урок триває майже три години. На старті майстриня розповідає всі тонкощі створення мозаїки та правила техніки безпеки. Зроблену власноруч роботу учень забирає додому.

Адреса: локації майстер-класів змінюються, треба уточнювати у майстрині

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33art

Творча школа-майстерня 33art пропонує курси й майстер-класи із живопису, малюнка й кераміки для дорослих та дітей від 3 років. Засновниця та рушійна сила студії — художниця Віра Крутиліна.

Опанувати ази гончарства тут зможуть дорослі та малеча від 6 років. Є індивідуальні та парні заняття. До свят у студії пропонують неординарні майстер-класи, зокрема на Геловін тут вчили створювати тематичні свічники з муміями, гарбузами та кажанами.