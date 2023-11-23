У Будинку художника на Львівській площі відкрили сидерію «Білий Налив»

Сидерія «Білий налив» від ресторатора Дмитра Борисова запрацювала в Будинку художника на Львівській площі.

Це 25-й заклад мережі в Україні. Раніше в цьому приміщенні розташовувалась їдальня «Галерея смаку».

Нова сидерія — одна з найбільших в Україні. Тут можуть розміститися 50–70 гостей.

У закладі облаштували сцену, де проводитимуть музичні та комедійні вечори. Стіни сидерії розписані роботами київських художників.

Як і в інших закладах мережі, у новому «Білому наливі» всі страви й напої коштують від 39 гривень, а замовлення віддають максимум за 3 хвилини. До того ж тут є попап-меню Dogs&Burgers з крафтовими бургерами.

Ціни: яблучний сидр — 39 грн, яблучна наливка — 39 грн, устриця — 69 грн, класичний хот-дог — 49 грн, хот-дог «Цезар» — 69 грн

Адреса: Львівська площа, 1/5

Режим роботи: 10:00–22:00 (у будні), 10:00–23:00 (по вихідних)

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Фото: The Village Україна