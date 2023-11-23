Дивіться, як у центрі Львова відреставрували сторічні двері

Реставратори завершили відновлення столітніх дверей у будинку на вулиці Севастопольська, 4, що неподалік Університету ветеринарної медицини.

Про це повідомляє "Бюро спадщини".

«Ця брама прикрашає дуже красиву столітню кам’яницю і було помітно, що раніше її вже намагалися відреставрувати. Роботи проводили не фахово, а якість виконання бажала кращого. Ми хотіли повернути такому красивому будинку гідну браму, а його мешканцям показати її первісний вигляд»,- розповів реставратор Ігор Вардзаль.

Фахівці вирівняли деформовану дверну коробку, відновили пошкоджене дерев’яне полотно та втрачені елементи, встановили нове засклення та ручки, які відповідають історичним аналогам. На відновлення брами пішло близько 2 місяців.

«Раніше тут були дуже красиві ковані решітки, але, на жаль, їх було втрачено, тому ми виготовили нові відповідно до історичних. Вони гармонійно доповнюють оздоблення брами. Також ми відновили притвору планку, яка була замінена в радянський період», – додав реставратор.

Загальна вартість реставраційних робіт становила 70 054 грн. З цієї суми місто оплатило 49 038 грн, а іншу частину – мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування.

Фото: "Бюро спадщини"