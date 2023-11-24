У Яворові відкрився перший магазин "Сільпо", дизайн якого натхнений гутництвом

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Валерія Гуржий
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У Яворові, Львівської області, 23 листопада відкрився новий супермаркет «Сільпо» у ТЦ «Mac Way».

Це перший «Сільпо» у цьому місті, і його торговельна площа становить 1020 кв.м.

На дизайн супермаркету надихнуло гутництво - це ремесло з виготовлення виробів зі скла, яке відрізняється кольором та прозорістю. Виробництво скла з давніх часів було поширене у низці регіонів України. Проте саме завдяки львівським митцям-склодувам українське гутництво отримало сильний поштовх до розвитку в останній час.

Новий супермаркет став осередком мистецтва склодувів, аби під час походу за смачненьким гостей супроводжувала гра кольорів та світла. Знайомство починається з грайливих полисків світла у вітражі на вході.

У торговому залі можна помітити склодува за роботою, ремісничі інструменти, що століттями майже не змінювалися, та навіть гутну піч – це в ній звичайний пісок перетворюється на кришталеву дивовижу.

Майстри «Сільпо» не лише відтворили давнє мистецтво, але й надали йому сучасного звучання. Так у магазині з’явилася колона з пляшок, яка підтримує не лише стелю, а й тему екологічного ресайклінгу в оригінальний спосіб.

У новому «Сільпо» на гостей чекатимуть спеціальні атмосферні зони: хрустка випічка від «Крафтяра» та гаряча піца, риба гарячого копчення та ароматні страви з кулінарії, добірні фермерські товари з «Лавки Традицій».

Розрахуватися за смаколики можна на 5 касах та 5 самокасах.

Фото: Сільпо

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Опубліковано: 24 листопада 2023
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