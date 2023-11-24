Музей Сковороди на Харківщині, який зруйнувала російська ракета, збирає гроші на відновлення

Меморіальний комплекс філософа та поета Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області потребує проведення протиаварійних та консерваційних робіт, аби зберегти те, що залишилось від нього після влучання російської ракети 6 травня 2022 року.
Команда музею запускає культурну ініціативу “301 Справжній друг Сковороди”, метою якої є зібрати 3 млн грн., об’єднавши навколо себе українців, для збереження меморіального комплексу до моменту його повної реставрації.
“Наближається ще одна зима, а музей все ще не був законсервований. Чим довше ми чекаємо, тим більше він руйнується. Ми закликаємо підтримувати армію, бо вона зберігає життя тут і зараз. Донати на потреби ЗСУ першочергові. Та за можливості просимо долучитись до підтримки музею — культурної спадщини України, яка формує національну свідомість та зберігає памʼять для майбутніх поколінь,” — пояснює команда музею.
Після ракетного удару по музею Сковороди вціліла статуя філософа стала ще одним символом незламності українців. На території музею розташована його могила та улюблені місця: криниця та дуб, під яким любив працювати поет. В зруйнованому росіянами будинку філософ жив та творив, в ньому ж і помер 9 листопада 1794 року.
Після перемоги на фундаменті зруйнованого планується створити новий сучасний український музей Г.С.Сковороди.
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