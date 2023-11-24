Музей Сковороди на Харківщині, який зруйнувала російська ракета, збирає гроші на відновлення

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Валерія Гуржий
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Меморіальний комплекс філософа та поета Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області потребує проведення протиаварійних та консерваційних робіт, аби зберегти те, що залишилось від нього після влучання російської ракети 6 травня 2022 року.

Команда музею запускає культурну ініціативу “301 Справжній друг Сковороди”, метою якої є зібрати 3 млн грн., об’єднавши навколо себе українців, для збереження меморіального комплексу до моменту його повної реставрації.

“Наближається ще одна зима, а музей все ще не був законсервований. Чим довше ми чекаємо, тим більше він руйнується. Ми закликаємо підтримувати армію, бо вона зберігає життя тут і зараз. Донати на потреби ЗСУ першочергові. Та за можливості просимо долучитись до підтримки музею — культурної спадщини України, яка формує національну свідомість та зберігає памʼять для майбутніх поколінь,” — пояснює команда музею.

Кожен учасник власного збору в межах великої ініціативи отримає:

  • свій номер друга Сковороди;
  • дизайн-віжуал зі своїм фото та номером для соцмереж;
  • карабін зі своїм номером, як згадку про спільнотворення та акт дружби.

Після ракетного удару по музею Сковороди вціліла статуя філософа стала ще одним символом незламності українців. На території музею розташована його могила та улюблені місця: криниця та дуб, під яким любив працювати поет. В зруйнованому росіянами будинку філософ жив та творив, в ньому ж і помер 9 листопада 1794 року.

Після перемоги на фундаменті зруйнованого планується створити новий сучасний український музей Г.С.Сковороди.

Ревізити ви можете знайти за посиланням.

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Опубліковано: 24 листопада 2023
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