Українська дизайнерка створила сукню з лляного мережива та вирощених грибів

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Наталія Габрух
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Дизайнерка Даша Цапенко для власного весілля створила сукню з лляного мережива та вирощених грибів. Про це пише Bazilik Media.

Для виготовлення сукні дизайнерка збирала вінтажне лляне мереживо на блошиних ринках та крафтових ярмарках України.

Даша Цапенко поєднала біомасу вирощеного міцелію з фрагментами мережива. Таким чином утворилося суцільне полотно ажурної структури. Сукня повністю біорозкладна.

Також сукня має неоднорідну фактуру та колір від молочного до бежево-коричневого. Це залежить від того, наскільки щільно проріс гриб.

Власна весільна сукня була тестовою моделлю. Дизайнерка планує започаткувати власне ательє з вирощування одягу для особливих подій.

Раніше ми писали, що UAnimals випустили благодійний мерч, присвячений червонокнижним тваринам.

Фото: Bazilik Media.

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Опубліковано: 25 листопада 2023
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