На Подолі активісти закрили розбиті вікна у флігелі садиби Дудмана

Активістами памяткоохороної ініціативи "Спадщина" закрили вікна флігелю Садиби Авраама Дудмана, 1897 року, який розташований на вулиці Нижній Вал, 39.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Кілька тижнів тому флігель розкішної історичної садиби раптово спалахнув. На щастя, вогнеборцям вдалося приборкати полум’я. Втім, постраждали дах та вікна будинки.

"Маючи трохи більше 200 грн, двох годин вільного часу ми закрили розбиті вікна захисною плівкою та трохи прибрали на території флігелю", - написав Перов.

Відомо, що флігель перебуває в комунальній власності. Ще в липні Дмитро Перов писав про те, що будівлю можуть знищити. Тоді, за його словами, місцеві мешканці розповідали про інтерес до ділянки власників готелю, що розташований поруч.

Фото: Дмитро Перов