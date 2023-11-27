На Подолі активісти закрили розбиті вікна у флігелі садиби Дудмана

59
Валерія Гуржий
share share

Активістами памяткоохороної ініціативи "Спадщина" закрили вікна флігелю Садиби Авраама Дудмана, 1897 року, який розташований на вулиці Нижній Вал, 39.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Кілька тижнів тому флігель розкішної історичної садиби раптово спалахнув. На щастя, вогнеборцям вдалося приборкати полум’я. Втім, постраждали дах та вікна будинки.

"Маючи трохи більше 200 грн, двох годин вільного часу ми закрили розбиті вікна захисною плівкою та трохи прибрали на території флігелю", - написав Перов.

Відомо, що флігель перебуває в комунальній власності. Ще в липні Дмитро Перов писав про те, що будівлю можуть знищити. Тоді, за його словами, місцеві мешканці розповідали про інтерес до ділянки власників готелю, що розташований поруч.

Фото: Дмитро Перов

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 27 листопада 2023
share share
У Києві відкрилась «Головна резиденція Святого Миколая» з козацьким колоритом У Києві відкрилась «Головна резиденція Святого Миколая» з козацьким колоритом Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде У Києві постраждав собор внаслідок потужної атаки дронів У Києві постраждав собор внаслідок потужної атаки дронів На Гончара відкрився бар «Мінус перший»: з коктейлями та сидром На Гончара відкрився бар «Мінус перший»: з коктейлями та сидром 15 адвент-календарів українських виробників: солодощі, косметика, книжки та розваги 15 адвент-календарів українських виробників: солодощі, косметика, книжки та розваги Біля палацу «Україна» відкрили «Необістро грузинської кухні» «Такахулі» Біля палацу «Україна» відкрили «Необістро грузинської кухні» «Такахулі» Ювелірний бренд створив прикраси за дизайнами відомих українців: частину прибутку передадуть на відбудову Ювелірний бренд створив прикраси за дизайнами відомих українців: частину прибутку передадуть на відбудову Під Києвом планують створити індустріальний парк та побудувати нові очисні споруди: з цим допоможе Корея Під Києвом планують створити індустріальний парк та побудувати нові очисні споруди: з цим допоможе Корея
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.