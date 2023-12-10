Ялинкові іграшки, свічки й декор від українських брендів

Кульки з персонажами картин Марії Примаченко, зірки з вітражного скла, набори для створення власних іграшок, «астрологічні свічки» та різдвяні вінки з ангелами — розповідаємо про ялинкові прикраси та декор від 12 українських виробників.

Ялинкові прикраси

Haluzka Glass

Цей львівський бренд пропонує оригінальні або, навпаки, дуже мінімалістичні скляні новорічні прикраси та декор для дому. Зокрема, це гірлянди, різноманітні кульки та яскраві впізнавані галузки. Їх виготовляють із тонкого скла й розмальовують вручну.

Творіння Haluzka Glass не обов’язково вішати на ялинку. Ними можна естетично оздобити оселю.

Серед наших різдвяних фаворитів — набір прикрас «Лускунчик», мінімалістичні скляні зірки та сніжинки й комплект іграшок «Мальований бурштин».

Ціни: набір ялинкових прикрас «Лускунчик» — 490 грн, набір ялинкових прикрас «Мальований бурштин» — 600 грн, набір ялинкових прикрас «Шоколадний ель» — 450 грн

Де придбати: сайт ; Львів, вул. І. Франка, 3 (кутовий будинок вулиць І.Франка-ак. Богомольця)

Glass Art Stories

Сумський бренд Glass Art Stories вже 28 років виготовляє вироби в техніках вітраж і мозаїка. Серед іншого — і ялинкові прикраси.

Ви можете прикріпити їх до вікна, щоби світло проходило крізь вітраж і створювало красивий візерунок.

Ціни: різдвяний ангел із вітражного скла — 2072 грн, вітражна прикраса на ялинку Санта-зірка — 1737 грн

Де придбати: сайт ; Київ, магазин «Всі.Свої» на Хрещатику, 27; магазин «Всі.Свої. Дім та Декор» на Хрещатику, 34

Ґроно

Цей львівський бренд розмальовує кульки на ялинку за мотивами картин Марії Приймаченко та Казимира Малевича.

Також у «Ґроно» можна купити ексклюзивний набір прикрас «Маланка». Він створений у колаборації із тату-художником Сашею Луцишиним. До колекції входять шість кульок — «Ведмідь», «Коза», «Янгол», «Чорт», «Миколай» та «Звіздар».

Для ялинкової верхівки бренд пропонує іграшку у формі тризуба.

Ціни: ялинкова кулька «Паляниця» — 650 грн, верхівка у вигляді тризубу — 1100 грн, набір прикрас «Маланка» — 3000 грн, ялинкова кулька «Супрематизм № 1» — 650 грн

Де придбати: сайт

La Petite Clara

Бренд La Petite Clara створює оригінальні ялинкові іграшки з порцеляни. Образи їхніх прикрас направду вражають. Серед них є інфанта Інґрід, Медуза Горгона, черепи, розпиляна різдвяна Мері, інфанта Ніна, цирковий силач Пітер, провісниця Касандра та інші.

Ціни: іграшка «цирковий силач Пітер» — 80$, іграшка «провісниця Касандра» — 70$, іграшка «Медуза Горгона» — 70$

Де придбати: Instagram

Molfar Kyiv

Molfar Kyiv пропонує не окремі прикраси, а набори для творчості з ялинковими кульками. У такий спосіб і діти, і дорослі зможуть створити іграшки власноруч. Окрім фарб та компонентів, до комплекту входить детальна інструкція з виготовлення прикрас.

Ціни: набір Christmas Colours — 1100 грн, набір Christmas Colours Mini — 700 грн

Де придбати: сайт

Свічки

SABI

Бренд SABI створює скульптурні свічки, натхненні красою природи. Цвітна капуста, кабачок, патісон, зріла й молода кукурудза, гарбуз, яблуко чи апельсин — обирайте форму виробу на свій смак.

Ціни: свічка «Яблуко» — 480 грн, свічка «Патісон білий» — 600 грн, свічка «Кукурудза» — 550 грн

Де придбати: сайт

THIRTEEN candle studio

THIRTEEN candle studio — бренд, який вручну створює натуральні соєві свічки із трав’яними, квітковими деревними, пряними та східними ароматами. Одна з його недавніх колекцій присвячена знакам Зодіаку. Обирайте свічки для себе й родини та насолоджуйтеся ароматом, який підібрали саме для вас.

Ціни: свічка «Водолій» — 950 грн

Де придбати: Instagram

Teplo

Свічки Teplo виготовляють із натурального воску, який містить ефірні олії. Після розтоплення віск перетворюється на зволожуючий крем для рук.

Бренд надає можливість додаткового наповнення свічки обраним ароматом. Для цього потрібно відправити форму з вибраним ароматом до магазину, і там заллють свічку відповідно до вашого вибору.

Серед найоригінальніших форм свічок Teplo — колаборація зі співачкою Тіною Кароль. Це скульптура артистки, яка водночас є парфумованою свічкою.

Ціни: свічка «Дзвін келихів» — 340 грн, парфумована свічка Bergamot — 590 грн, парфумована свічка Tina Karol — 700 грн

Де придбати: сайт

WOOD MOOD

WOOD MOOD — це сімейний бренд екологічних та натуральних свічок. Їх виготовляють із бджолиного воску, дерева, глини та ефірної олії. Для всієї продукції використовується дерев’яний гніт, який під час горіння потріскує, немов дрова в каміні.

У перші місяці повномасштабного вторгнення майстерню WOOD MOOD в Гостомелі було заблоковано. Так само, як і дерев’яний цех у Харкові. Наразі бренд відновив виробництво і став відомий далеко за межами України.

Ціни: свічка ROCKY Patio — 1290 грн, свічка UBUD Original — 990 грн, свічка VOLCANO Compact — 990 грн

Де придбати: сайт

Декор

Коза Дереза

Етномайстерня «Коза Дереза» виготовляє декоративні різдвяні вінки з ангелами та Святою родиною, якими на Різдво можна прикрасити оселю. Їх основу ароматизують та прикрашають аплікаціями ручної роботи.

Ціни: різдвяний віночок «У зачарованому лісі» — 2470 грн, різдвяний віночок срібно-блакитний з ангеликами — 2100 грн

Де придбати: сайт

Art-Hall ceramics

Український бренд Art-Hall ceramics створює посуд і прикраси з кераміки. Цьогоріч до зимових свят тут створили набір «Різдвяна історія» з позолотою. Він складається із трьох блюдець та одного великого блюда. У малюнках на посуді можна побачити серафима, ангелів, різдвяну зірку та козу. Кожен виріб із колекції продається окремо або в комплекті.

Також у Art-Hall ceramics можна купити набори керамічних новорічних іграшок, свічки, підсвічники та ще безліч цікавого святкового декору.