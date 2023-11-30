Біля метро «Славутич» відкрили заклад «Центр міста» із кавою, коктейлями та сніданками all day

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Ірина Маймур
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У ЖК «Славутич» запрацювала кав’ярня-бар «Центр міста».

Назва закладу є сатиричною відповіддю на жарти про лівий берег столиці, а його концепт власники описують як «класне місце на лівому березі з атрибутами центра міста», пише The Village Україна.

Із 08:00 до 16:00 «Центр міста» функціонує як кавʼярня з випічкою, десертами та сніданками. З 16:00 до 22:00 — як бар. Відповідно до формату в закладу змінюють ще й освітлення та звуковий супровід.

Меню кав’ярні-бару відрізняється залежно від дня тижня. Зокрема, по понеділках тут організовують вечори вина, у вівторок — дегустації десертів від «Сестер Бабенцових», у середу в закладі день пасти, а в неділю тут можна поласувати пончиками Ponchyk Boy.

Інтер’єр закладу прикрасили памʼятником Тарасу Шевченку й картинами українського художника Петра Бойка.

Біля входу в кав’ярню-бар є корнер з окулярами «На очі». Як вітрини для нього використали відреставровані поштові скриньки.

Ціни: цитрусові сирники під білим шоколадом — 195 грн, шакшука — 225 грн, сирники — 195 грн, грибний хот-дог — 220 грн, паста з куркою — 235 грн, лососевий салат — 245 грн, мигдалевий крусан — 120 грн, Pоrn Stаr Mаrtini — 235 грн

Адреса: ЖК «Славутич» 2.0, вул. Зарічна, 6

Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00

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Фото: «Центр міста»

Чи відвідуєте ви наразі бари у столиці?
Опубліковано: 30 листопада 2023
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