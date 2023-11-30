У Києві відкрили мурал, присвяченний силам ППО та енергетикам

На стінописі “Захисники світла” зображено військового, який пильнує наше небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень.

Про це повідомили в ДТЕК.

На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.

Робота над художнім проєктом тривала з березня 2023 року. Одразу, після проходження минулої складної зими, було проведено конкурс серед художників, в результаті якого створилася робоча група художників та ілюстраторів, які в співавторстві працювали над реалізацію стінопису. Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов та Вікторія Лайм.

Фото: ДТЕК