Українська кав’ярня-кондитерська Namelaka відкрила ресторан у Дубаї

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Ірина Маймур
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Українська кондитерська Namelaka відкрила ресторан у Дубаї.

Він розташований в Dubai Hills Mall, має 100 посадкових місць і терасу.

В Дубаї заклад запрацював у форматі ресторану, є сніданки, основне меню та триметрова вітрина намелачних солодощів, прокоментувала The Village Україна співзасновниця Namelaka Єлизавета Глотова.

«Солодощі готуємо за нашими традиційними рецептами, щоранку випікаємо свіжі і видаємо протягом дня з-під ножа», — додала вона.

У дубайському закладі є фірмові профітролі, торт Наполеон чотирьох видів, медовик з вишнями, різні види чізкейків, трубочки та горішки.

Меню кондитерської доступне за посиланням.

Адреса: Dubai Hills Mall, ground floor, entrance 4

Режим роботи: щодня з 08:00 до 00:00

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Фото: Namelaka, The Village Україна

Чи були ви в кондитерській Namelaka в Києві?
Опубліковано: 06 грудня 2023
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