З'явився ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища: візуалізації

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Валерія Гуржий
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В Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища.

Ескізні рішення представив головний архітектор ескізного проєкту Сергій Дербін. Проєкт успішно пройшов державну експертизу, і після завершення нормативно-правового врегулювання постане в межах Гатненської територіальної громади, що під Києвом.

При проєктуванні Національного військового меморіального кладовища було враховано закордонний меморіальний досвід, зокрема, всесвітньо відомого Арлінгтонського національного цвинтаря у США.

Відтак, на земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені військове кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з нашими Воїнами, і необхідні споруди для організації поховань.

Також були представлені візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит, з урахуванням релігійних особливостей. Головне – їх буде витримано у єдиному стилі, що відповідає статусу національного Меморіалу.

Крім того, з представниками родин загиблих обговорено й інші питання щодо НВМК. Зокрема, організацію зручного трансферу для відвідувачів. Зважаючи на близьке розташування до меж столиці та потужну транспортну артерію, проєктом передбачено організацію постійно курсуючих шатлів від основних транспортних вузлів до меморіального комплексу.

Фото: Мінветеранів

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Опубліковано: 08 грудня 2023
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