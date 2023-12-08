Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному

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Валерія Гуржий
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Рада підтримала новий законопроект щодо місцерозташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 303 народний депутата. Раніше 2 травня парламент окремим законом #9240 вже визначав місце для Національного військового меморіального кладовища у «Биківні».

Раніше ми писали, що під Києвом до 30 липня 2025 року планують створить Національне військове меморіальне кладовище. Його облаштують у Гатненській тергромаді на Київщині.

Фото: Мінветеранів

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Опубліковано: 08 грудня 2023
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