Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному

Рада підтримала новий законопроект щодо місцерозташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 303 народний депутата. Раніше 2 травня парламент окремим законом #9240 вже визначав місце для Національного військового меморіального кладовища у «Биківні».

Раніше ми писали, що під Києвом до 30 липня 2025 року планують створить Національне військове меморіальне кладовище. Його облаштують у Гатненській тергромаді на Київщині.

Фото: Мінветеранів